خلف كواليس كأس الحسن الثاني، بطولة الغولف الأكثر شهرة في المغرب

نذهب في هذه الحلقة من برنامجنا إلى ما وراء كواليس ملعب الغولف الملكي دار السلام مترقبين كأس الحسن الثاني المقبل وكأس للا مريم المتزامن معه، وهما أرقى حدثي غولف في المغرب يجريان بين 19 إلى 24 فبراير 2024.

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تتميز بطولة الحسن الثاني من حيث جمعها ألقاب الرجال والسيدات معًا من جولة أبطال جمعية لاعبي الغولف المحترفين والجولة الأوروبية للسيدات على التوالي. نستمع هذه الحلقة إلى أربع شخصيات من عالم الغولف المغربي، منهم النجمة مها الحديوي والتي تُخبرنا بالتقدم الذي أحرزته لعبة الغولف للسيدات في المغرب وما يعنيه ملعب دار السلام بالنسبة لها.

كما نستمع إلى المصور الرسمي كريم تيباري وإيمان بناني مديرة كلية الهندسة المعمارية بالرباط وحديثها عن جمال الرباط الجذاب من منظور ثقافي وتاريخي، داخل المركز القديم والمعالم المحيطة به.

كما ينضم إلينا خمار رحيوي المسؤول عن صيانة ملاعب الغولف ليشارك خبرته في صيانة الملاعب الثلاثة في الغولف الملكي دار السلام وليقدم لنا المعلومات عن الجمال الطبيعي الغني والحياة البرية في المنطقة الذي يهيئ مشهد بطولة الغولف الأكثر شهرة في المغرب.