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عاجل. تغطية خاصة| إسرائيل تواصل قصف القطاع وخلافات في واشنطن حول مساعدات عسكرية إلى تل أبيب

دير البلح - قطاع غزة
دير البلح - قطاع غزة Copyright Adel Hana/Copyright 2024 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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تستمر الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في اليوم الـ123 من الحرب، خاصة في مدينة خان يونس التي يتركز فيها القتال، في الوقت الذي يتواصل فيه القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع.

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وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة، أودت الحرب بحياة نحو27 ألفا و478 قتيلاً غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما بلغ مجموع الجرحى حتى الآن 66 ألفاً و835 شخصاً.

على الصعيد السياسي، لم يقدم قادة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية ردهم على مقترح الهدنة الذي تمت صياغته في باريس بمشاركة قطر والولايات المتحدة وجهات وسيطة أخرى.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي وصل إلى السعودية إلى مصر، في جولة تسعى الولايات المتحدة من خلالها إلى إتمام الهدنة الجديدة و"نهاية دائمة" للحرب.

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