بلجيكا توصي بوضع الكمامات بعد ارتفاع كبير في حالات الإصابة بالإنفلونزا

بقلم: يورونيوز

أوصت بلجيكا بارتداء الكمامات الأربعاء، بعد تحذير السلطات الصحية من خطر ارتفاع أعداد حالات المصابين بالأنفلونزا كما رفعت مستوى التأهب إلى اللون البرتقالي.

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وقالت السلطات الصحية في بيان إنها توصي بارتداء الكمامات تشمل الأشخاص المعرضين للخطر أو أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، أو من يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو السكري أو أمراض الرئة أو السرطان أو السمنة أو الفشل الكلوي المزمن أو ضعف جهاز المناعة.

وأضافت ان وباء الإنفلونزا الحالي "مؤقت" كما أنها تتطلع إلى خفض مستوى التأهب "في أسرع وقت ممكن".

إسبانيا والكمامات

وكانت إسبانيا قد أعادت فرض ارتداء الكمامات في الشهر الماضي. وقالت وزارة الصحة الإسبانية إنها ستكون إلزامية بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية.

وشهدت المستشفيات الإسبانية مؤخراً ضغوطا كبيرة نتيجة ارتفاع أعداد الإصابات بالإنفلونزا .

وفي سياق متصل أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، تسجيل نحو 10 آلاف حالة وفاة بكوفيد 19 في ديسمبر الماضي، وحذرت من أن الفيروس لا يزال يشكل تهديداً كبيراً.