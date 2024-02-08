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"اغتصبني عندما كنت أبلغ 15 عامًا".. ممثلة فرنسية تتهم مخرجًا مشهورًا رافقها لست سنوات

جوديث غودريش خلال مهرجان صندانس السينمائي- 23 يناير 2015
جوديث غودريش خلال مهرجان صندانس السينمائي- 23 يناير 2015 Copyright Danny Moloshok/Danny Moloshok/Invision/AP
بقلم:  يورونيوز
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رفعت الممثلة الفرنسية جوديث غودريش دعوى قضائية ضد المخرج بينوا جاكو بتهمة "الاعتداء" و"الاغتصاب العنيف لقاصرة على يد شخص في السلطة".

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وقدمت الممثلة الشكوى، الثلاثاء، إلى لواء حماية الأحداث بتهمة اغتصاب قاصرة في سن 15 عاماً من قبل مسؤول، على خلفية هذه الأحداث التي يعود تاريخها إلى النصف الثاني من الثمانينات.

وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن هذه الجريمة يعاقب عليها بالسجن 20 عاماً، على الرغم من أن فترة التقادم قد انتهت "على الأرجح" في هذه القضية.

ونفي المخرج الفرنسي جاكو، 77 عاماً هذه " المزاعم والاتهامات التي وجهتها جوديت غودريش" مؤكداً أن علاقتهما كانت علاقة "حب".

التقت غودريش بجاكو في عام 1986 أثناء تصوير فيلمه "المتسولون" والذي صدر بعد ذلك بعامين، وعلى الرغم من الفجوة العمرية البالغة 25 عاماً، بدأت علاقة استمرت ست سنوات، تقول الممثلة إنها كانت "في قبضته خلال هذه الفترة". 

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