"اغتصبني عندما كنت أبلغ 15 عامًا".. ممثلة فرنسية تتهم مخرجًا مشهورًا رافقها لست سنوات

بقلم: يورونيوز

رفعت الممثلة الفرنسية جوديث غودريش دعوى قضائية ضد المخرج بينوا جاكو بتهمة "الاعتداء" و"الاغتصاب العنيف لقاصرة على يد شخص في السلطة".

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وقدمت الممثلة الشكوى، الثلاثاء، إلى لواء حماية الأحداث بتهمة اغتصاب قاصرة في سن 15 عاماً من قبل مسؤول، على خلفية هذه الأحداث التي يعود تاريخها إلى النصف الثاني من الثمانينات.

وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن هذه الجريمة يعاقب عليها بالسجن 20 عاماً، على الرغم من أن فترة التقادم قد انتهت "على الأرجح" في هذه القضية.

ونفي المخرج الفرنسي جاكو، 77 عاماً هذه " المزاعم والاتهامات التي وجهتها جوديت غودريش" مؤكداً أن علاقتهما كانت علاقة "حب".

التقت غودريش بجاكو في عام 1986 أثناء تصوير فيلمه "المتسولون" والذي صدر بعد ذلك بعامين، وعلى الرغم من الفجوة العمرية البالغة 25 عاماً، بدأت علاقة استمرت ست سنوات، تقول الممثلة إنها كانت "في قبضته خلال هذه الفترة".