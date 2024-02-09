EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

قضية التنصت على هاتفه.. الأمير هاري يتوصل إلى تسوية مع إحدى الصحف البريطانية

الأمير هاري
الأمير هاري Copyright Nick Didlick/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

توصل الأمير هاري إلى تسوية خارج المحكمة مع ناشر إحدى الصحف المحلية، والتي انتهكت خصوصيته من خلال التنصت على هاتفه "وغيره من عمليات التطفل غير القانونية"، حسبما قال محامي هاري اليوم الجمعة.

اعلان

وقال المحامي ديفيد شيربورن إن صحف مجموعة ميرور وافقت على دفع التكاليف القانونية لهاري وستدفع دفعة مؤقتة قدرها 400 ألف جنيه استرليني (505 آلاف دولار).

وحصل هاري على تعويض قدره 140 ألف جنيه إسترليني (177 ألف دولار) في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أن وجد القاضي أن التنصت على الهاتف كان "منتشراً ومعتاداً" في صحف مجموعة ميرور في التسعينيات، وأن المسؤولين التنفيذيين في الصحف قاموا بالتستر عليه. ووجد القاضي تيموثي فانكورت أن هاتف هاري تعرض للاختراق "إلى حد متواضع".

والقضية التي رفعها هاري ضد مجموعة ميرور، التي تنشر صحيفة ديلي ميرور وصحيفتين أخريين، هي واحدة من عدة قضايا أطلقها في حملة ضد وسائل الإعلام البريطانية، التي يتهمها بإفساد حياته وملاحقة والدته الراحلة الأميرة ديانا وزوجته ميغان.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أصبح أول عضو كبير في العائلة المالكة يدلي بشهادته أمام المحكمة منذ أكثر من قرن أثناء المحاكمة في قضيته ضد صحيفة ميرور.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بوتين في مقابلة نادرة مع مذيع أمريكي: هزيمتنا في أوكرانا مستحيلة ولا مصلحة لنا بتوسيع الحرب

"سندمر سيول".. زعيم كوريا الشمالية يحذر جارته الجنوبية من الدخول في حرب

رئيس الاتصالات في الحكومة البريطانية يستقيل من منصبه لينتقل للعمل لصالح دولة خليجية

صحافة استقصائية بريطانيا الأمير هاري