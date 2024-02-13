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الملك تشارلز يعود إلى لندن لمواصلة العلاج من مرض السرطان

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث Copyright Jordan Pettitt/AP
بقلم:  يورونيوز
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عاد الملك تشارلز الثالث إلى لندن من منتجعه الريفي يوم الثلاثاء، لتلقي علاجًا إضافيًا بعد تشخيص إصابته بالسرطان.

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وسافر تشارلز (75 عامًا) وزوجته الملكة كاميلا بطائرة هليكوبتر إلى قصر باكنغهام من قصر ساندرينغهام في نورفولك بشرق إنجلترا.

وأعلن مسؤولون ملكيون الأسبوع الماضي أن الملك مصاب بالسرطان وسيعلق نشاطاته العامة، على الرغم من أنه سيواصل أعمال الدولة مثل التوقيع على الأوراق الرسمية.

ولم يكشف الأطباء عن نوع السرطان الذي يعاني منه الملك، لكنهم قالوا إنه لا علاقة له بعلاجه الأخير لورم حميد ظهر في البروستاتا.

وخضع الملك لعلاجه الأول من مرض السرطان الأسبوع الماضي، وحضر الكنيسة في ساندرينغهام يوم الأحد، وشكر الجمهور على رسائل الدعم العديدة التي تلقاها.

وقالت كاميلا، التي واصلت كتابة مذكرات ارتباطاتها الملكية، الأسبوع الماضي إن تشارلز "في حالة جيدة للغاية في ظل هذه الظروف".

المصادر الإضافية • أ ب

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