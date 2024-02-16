شاهد: منزل في شمال إسرائيل دمرته صواريخ حزب الله

بقلم: يورونيوز

في تصعيد ملحوظ في الأيام الأخيرة، شهد شمال إسرائيل وجنوب لبنان قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

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أظهرت مقاطع فيديو التقطت في أحد البيوت ببلدة كريات شمونة في شمال إسرائيل الأضرار الناجمة عن الصواريخ التي أطلقها حزب الله من الأراضي اللبنانية على شمال البلاد.

وقال حزب الله إنه نفذ "الرد الأولي" على موجة الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل عشرة مدنيين لبنانيين بإطلاق "عشرات صواريخ الكاتيوشا" على بلدة كريات شمونة في شمال إسرائيل يوم الخميس.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع ضحايا في البلدة التي فر منها معظم السكان ضمن عشرات آلاف الإسرائيليين الذين نزحوا من المنطقة منذ بدء القتال في تشرين الأول / أكتوبر.

ووردت أنباء عن مزيد من الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان يوم الخميس، فيما أدان رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي التصعيد.

وشنت إسرائيل الخميس غارات جوية على جنوب لبنان لليوم الثاني بعد مقتل 10 مدنيين وثلاثة من مقاتلي حزب الله الأربعاء ردا على هجوم صاروخي أدى إلى مقتل جندية إسرائيلية وإصابة عدد آخر.

وكان هذا أعنف تبادل يومي لإطلاق النار على طول الحدود منذ السابع من تشرين الثاني / أكتوبر، أي بداية الحرب على غزة.