بقلم: يورونيوز

واصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة لليوم الـ135، مستهدفًا مختلف مناطق القطاع ورافعًا أعداد القتلى والجرحى بين الفلسطينيين.

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وقد شهد القطاع ليل السبت الأحد قصفًا عنيفًا، حيث أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى إطلاق البحرية الإسرائيلية نيرانها باتجاه شاطئ مدينة رفح جنوبي القطاع.

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت أمس السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على غزة إلى 28 ألفًا و858 شخصًا، و68 ألفًا و677 مصابًا.

وقالت إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 83 شهيدًا و125 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

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