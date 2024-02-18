EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل. الحرب على غزة في يومها الـ135.. ليلة من القصف العنيف ودعوة ألمانية لإسرائيل للالتزام بالقانون الدولي

الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة Copyright Tsafrir Abayov/Copyright 2023 The AP All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

واصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة لليوم الـ135، مستهدفًا مختلف مناطق القطاع ورافعًا أعداد القتلى والجرحى بين الفلسطينيين.

اعلان

وقد شهد القطاع ليل السبت الأحد قصفًا عنيفًا، حيث أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى إطلاق البحرية الإسرائيلية نيرانها باتجاه شاطئ مدينة رفح جنوبي القطاع.

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت أمس السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على غزة إلى 28 ألفًا و858 شخصًا، و68 ألفًا و677 مصابًا.

وقالت إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 83 شهيدًا و125 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

تابعوا تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة:

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

رغم تباين الآراء.. الأوكرانيون يتفقون على أن حياة جنودهم أهم من النصر في أفدييفكا

فيديو: شهادات نازحين أجبرهم الجيش الإسرائيلي على إخلاء مستشفى ناصر في خانيونس

تغطية مستمرة| غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة ونتنياهو: مطالب حماس تعني هزيمة إسرائيل

طوفان الأقصى غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني