شاهد: مجهولون يدمرون نصبًا تذكاريًا لأليكسي نافالني في سان بطرسبرغ

بقلم: يورونيوز

دمر مجهولون نصبًا تذكاريًا لزعيم المعارضة الروسية الراحل أليكسي نافالني في سان بطرسبرغ خلال الليل يوم الأحد.

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ويومي الجمعة والسبت، وضع الناس في سان بطرسبرغ الزهور على نصب تذكاري لضحايا القمع السياسي بعد الإعلان عن وفاة نافالني في أحد السجون الروسية.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تم تدمير العديد من النصب الأخرى في جميع أنحاء روسيا.

وقالت مجموعة مراقبة الشرطة يوم السبت إن ما لا يقل عن 230 شخصًا اعتقلوا في 21 مدينة روسية أثناء تجمعهم لإحياء ذكرى وفاة نافالني.

وأوقفت قوات الأمن العديد من الأشخاص الآخرين أثناء وضع الزهور على نصب نافالني.

وأكد المتحدث باسم نافالني، السبت، أن زعيم المعارضة الروسية توفي في مستعمرة جزائية نائية في القطب الشمالي، وقال إنه "قُتل"، لكن مكان جثته غير واضح.