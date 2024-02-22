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شاهد: حريق غابات في ولاية فيكتوريا الأسترالية يجبر السلطات على إجلاء سكان المناطق المتضررة

حريق هائل في ولاية فيكتوريا الأسترالية
حريق هائل في ولاية فيكتوريا الأسترالية Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تسبب حريق هائل خرج عن السيطرة في ولاية فيكتوريا الأسترالية إلى احتراق مساحات شاسعة من الغابات في هذه الولاية الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد، ما أدى إلى إخلاء مئات السكان من المناطق المتضررة.

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أصدرت السلطات الأسترالية تحذيرات عاجلة بشأن الحريق الذي اندلع بالقرب من بلدة بالارت، بسبب الظروف الجوية الحارة المتغيرة في جميع أنحاء الولاية.

وأشارت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا، جاسينتا آلان، خلال مقابلتها مع الصحفيين في ملبورن، إلى أن "الوضع الذي شهدناه اليوم كان صعبًا جدا بسبب الحرائق".

وبحسب آلان، تم نشر أكثر من 1000 رجل إطفاء و24 طائرة إطفاء ونحو 100 سيارة إطفاء في منطقة الحريق للمساعدة في عمليات إخماد الحرائق.

وحذر رئيس إطفاء مقاطعة فيكتوريا، جيسون هيفرنان، السكان في المناطق المتضررة من تفاقم الوضع؛ بسبب تغير اتجاه الرياح، وشدد على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، وأشار إلى أن هذا التحول سيجعل المجتمعات أكثر عرضة للتهديدات، حيث سيتم نقل جزء من الحريق إلى الجبهة الرئيسية، وسيكون له تأثير في المزيد من المناطق. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

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