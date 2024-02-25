رئيسة وزراء إيطاليا: لو لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا لما قامت حماس بمهاجمة إسرائيل في طوفان الأقصى

بقلم: يورونيوز

اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في مقابلة نُشرت يوم السبت، أن "الحرب الروسية على أوكرانيا قبل عامين كانت مقدمة لهجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر"، حسب تعبيرها.

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وقالت ميلوني لصحيفة "إل جورنال" الإيطالية: "لو لم تغزُ روسيا أوكرانيا، لما كانت حماس على الأرجح ستشن مثل هذا الهجوم على إسرائيل".

وأضافت: "كان من المحتم أن يكون لمثل هذا الانتهاك الخطير للقانون الدولي من قبل روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عواقب متتالية على مناطق أخرى من العالم، من الشرق الأوسط إلى البلقان، وحتى أفريقيا".

وتابعت قائلة: "إذا لم تتم إعادة إرساء الشرعية الدولية في أوكرانيا، فإن الصراعات ستتكاثر في العالم".

كما أعربت ميلوني عن دعمها لحل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي قالت إنه "حل لمصلحة الجميع، إسرائيل وفلسطين على حد سواء".