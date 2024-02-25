فضيحة الاعتداء الجنسي على الأطفال.. متظاهرون يطالبون باستقالة الحكومة في المجر

بقلم: يورونيوز

نظمت أربعة أحزاب معارضة مظاهرة مشتركة في العاصمة المجرية بودابست.

اعلان

ودعا المتحدثون الحكومة إلى الاستقالة بعد أن اضطرت الرئيسة كاتالين نوفاك، حليفة رئيس الحكومة فيكتور أوربان، إلى التنحي لأنها عفت عن رجل متورط في قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال.

ويُنظر إلى هذه القضية على أنها أكبر فضيحة سياسية خلال الأعوام الأربعة عشر الماضية للحكومة، ويشعر العديد من المجريين بالغضب، كما ظهر من خلال الاحتجاجات الضخمة التي جرت الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، لم تتمكن أحزاب المعارضة من جمع سوى بضعة آلاف من الأشخاص للاحتجاج أمام البرلمان.