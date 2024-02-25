EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فيديو: وزارة الدفاع الروسية تظهر مدافع الهاوتزر تدك مواقع أوكرانية

مدافع الهاوتزر الروسية تضرب مواقع أوكرانية- 25 شباط 2024
مدافع الهاوتزر الروسية تضرب مواقع أوكرانية- 25 شباط 2024 Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

مقاطع نشرتها وزارة الدفاع الروسية تظهر وحدات مدفعية تضرب مواقع أوكرانية

اعلان

نشرت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، لقطات تظهر مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "Gyacinth-S" تقصف مواقع أوكرانية في منطقة كوبيانسك في الشمال الشرقي للبلاد.

وقد دخلت الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث يوم أمس وسط إحباط كبير في صفوف الجيش الأوكراني من قلة الذخيرة وتحديات عسكرية واقتصادية أخرى، ووعد قادة الغرب الذين زاروا كييف أمس بتقديم الدعم اللازم للرئيس زيلينسكي لمساعدته في استعادة الأراضي التي احتلتها روسيا.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

حرب غزة في يومها الـ142: نتنياهو يتحدى العالم ويخطط لاجتياح رفح ويرسل وفدا إلى قطر لبحث صفقة التبادل

شاهد: ترامب يفوز بسهولة على نيكي هيلي في عقر دارها في انتخابات كارولاينا الجنوبية التمهيدية

شاهد: زيلينسكي يضع إكليلًا من الزهور على نصب تذكاري في كييف

الجيش الروسي أسلحة روسيا دفاع الغزو الروسي لأوكرانيا جندي- جنود