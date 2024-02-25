فيديو: وزارة الدفاع الروسية تظهر مدافع الهاوتزر تدك مواقع أوكرانية

بقلم: يورونيوز

مقاطع نشرتها وزارة الدفاع الروسية تظهر وحدات مدفعية تضرب مواقع أوكرانية

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نشرت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، لقطات تظهر مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "Gyacinth-S" تقصف مواقع أوكرانية في منطقة كوبيانسك في الشمال الشرقي للبلاد.

وقد دخلت الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث يوم أمس وسط إحباط كبير في صفوف الجيش الأوكراني من قلة الذخيرة وتحديات عسكرية واقتصادية أخرى، ووعد قادة الغرب الذين زاروا كييف أمس بتقديم الدعم اللازم للرئيس زيلينسكي لمساعدته في استعادة الأراضي التي احتلتها روسيا.