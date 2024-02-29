الطرق السريعة في الدنمارك تشهد أحد "أبطئ" أعوامها.. فما السبب؟

بقلم: يورونيوز

لم يكن متوسط السرعة على الطرق السريعة الدنماركية منخفضاً كما هو اليوم. ووفقاً لمديرية الطرق الدنماركية، يمكن أن يعزى هذا الانخفاض، من بين عوامل أخرى، إلى ارتفاع أسعار الوقود.

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منذ عام 2002، تراقب مديرية الطرق الدنماركية متوسط السرعة على الطرق. وتفيد التقارير أن متوسط السرعة الحالي على الطرق السريعة، حيث الحد الأقصى للسرعة هو 130 كم/ساعة، أصبح الآن 118 كم/ساعة.

ويوضح المسؤول في مديرية الطرق الدنماركية، نيلز مولتفيد، أن متوسط السرعة على الطرق الدنماركية قد استمر في الانخفاض في عام 2023. ويضيف مولتفيد: "يمكننا أن نرى بوضوح على عداد السرعة كيف تنخفض منحنيات السرعة بالنسبة للسرعة المتوسطة عندما يكون الطقس سيئًا."

وبالإضافة لعامل الطقس، يلعب ارتفاع سعر الوقود دورًا قي انخفاض السرعة أيضًا. وتقول مساعدة الرعاية الصحية والاجتماعية، هايدي راسموسن: "أصبح الوقود أكثر تكلفة. لذلك، أفكر كثيرًا في طريقة قيادتي."

وتضيف: "ربما أوفر بواسطة ذلك حوالي 1000 كرونة دانمركية شهريًا، إن لم يكن أكثر."

ويؤكد، سوندرغارد هيمينسن، الذي يعمل كمستشار: " قبل عشر سنوات، كان هناك عدد أكبر بكثير من الوفيات في الحوادث المرتبطة بالسرعة. ويمكننا أن نرى أن متوسط السرعة على الطريق كان أعلى قبل عشر سنوات."