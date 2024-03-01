في باريس... "حمّام" من الجعة لماريون ماريشال السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة

بقلم: يورونيوز

لحدّ الآن لم يتم تحديد هوية الشخص الذي سكب الجعة على ماريون ماريشال، التي كانت تقف وسط حشد من المزارعين عندما تفاجأت بـ "حمّام الجعة"، حسبما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

اعلان

سكب شخص مجهول الهوية كميات من الجعة على رأس ماريون ماريشال المرشحة للانتخابات الأوروبية عن حزب "الاسترداد" اليميني المتطرف خلال زيارتها للصالون الدولي للزراعة في العاصمة باريس يوم الخميس الـ29 فبراير-شباط.

ولحدّ الآن لم يتم تحديد هوية الشخص الذي رشّ الجعة على ماريون ماريشال، التي كانت تقف وسط حشد من المزارعين عندما تفاجأت بـ"حمّام الجعة"، حسبما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أوضح مرافقو ماريشال لوبان أن من قام بذلك "كان مخموراً بشكل واضح وأراد أن يجعل نفسه مثيراً للاهتمام".

وسرعان ما غرّدت ماريون ماريشال على صفحتها على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي قائلة: "ابتساماتكم، تشجيعاتكم، قصصكم، قوتكم. شكرًا لكم جميعًا على صالون الزراعة الذي لا يُنسى! سأواصل جهودي للدفاع عن مزارعينا في بروكسل!"، وكانت صورة المرشحة مصحوبة بصورة مع زوار المعرض وبرموز تعبيرية لابتسامة ومظلة وكأس جعة.

وقد تلقت ماريون ماريشال رسائل مساندة من قبل نواب اليمين المتطرف على غرار خالتها، مارين لوبان، التي قالت في تغريدة على صفحتها: "لماذا لا يتعرض الزعماء السياسيون من اليسار المتطرف للمضايقة أو الهجوم أو الإزعاج؟ لم تنقطع اجتماعاتهم أبدًا، ولم تتدهور مكاتبهم أبدًا".

من جهته قال المستشار البلدي لمدينة نيس جنوب فرنسا عن حزب "الإسترداد"، حزب ماريون ماريشال في تغريدة: "قام رجل خبيث بصب الجعة على ماريون ماريشال خلال تنقلها إلى صالون الزراعة. بعد يوم من النجاح المجنون، يقلل فريق المرشحة من هذه الحادثة التي استقبلتها بابتسامة: "إنها لا تزال من عائلة لوبان، وقد رأت مواقف أخرى!".

كما أعرب جوردان بارديلا، رئيس قائمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف لانتخابات 9 يونيو-حزيران، عن دعمه قائلاً: "ليس للعنف مكان في النقاش السياسي: آمل أن يتمكن كل من المرشحين الأوروبيين من القيام بحملاتهم الانتخابية باحترام".