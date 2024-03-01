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جندي ألماني يقتل 4 أشخاص بينهم طفل قبل أن يسلم نفسه للسلطات

فريق من الطب الشرعي في جوار المنزل الذي وقعت فيه الجريمة في بلدية شيسيل، ألمانيا، الجمعة 1 مارس 2024.
فريق من الطب الشرعي في جوار المنزل الذي وقعت فيه الجريمة في بلدية شيسيل، ألمانيا، الجمعة 1 مارس 2024. Copyright Sina Schuldt/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
بقلم:  يورونيوز
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جندي ألماني يقتل 4 أشخاص بينهم طفل قبل أن يسلم نفسه للسلطات

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أقدم جندي ألماني يبلغ من العمر 32 عامًا على قتل أربعة أشخاص في ولاية ساكسونيا السفلى، في شمال البلاد، قبل أن يسلم نفسه للسلطات المختصة.

وذكرت الشرطة الألمانية، أن أربعة أشخاص، بمن فيهم طفل، قد قتلوا برصاص جندي ألماني خلال ساعات الليل في مواقع مختلفة.

ووقعت جريمة في منزل في شيسل وأخرى في بوتل بمنطقة روتنبرغ بالقرب من مدينتيْ هانوفر وبريمن.

وأوضحت الشرطة، أن الجندي الألماني المشتبه به سلم نفسه فورًا للسلطات بعد ارتكابه جريمته.

لم يُكشَف بعد عن الدافع الحقيقي الذي دفع الشرطي لارتكاب الجريمة، ولكن وفقًا لتصريحات الشرطة الألمانية، من الممكن أن تكون مشكلة عائلية هي السبب وراء هذا العمل الإجرامي.

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