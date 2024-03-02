بقلم: Euronews

أصيب ستة أشخاص في الحادثة تم نقلهم إلى قسم الطوارئ في أحد المشافي الطبية القريبة

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أدى اصطدام طائرة مسيرة بمبنى سكني في مدينة سان بطرسبرغ صباح اليوم السبت، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستي" إلى إلحاق أضرار بأحد المباني في منطقة كراسنوغفارديسكي.

وقالت الوكالة نقلاً عن الخدمة الصحفية للجنة الرعاية الصحية في المدينة إن ستة أشخاص تلقوا المساعدة الطبية بعد الانفجار الذي هز المبنى، بحسب الوكالة.

وقال موقع "ماش" الإخباري إن المبنى السكني أصيب بطائرة أوكرانية من دون طيار.

نشر الموقع مقاطع فيديو يبدو أنها تُظهر لحظة إصابة المبنى السكني، حيث أظهر وميضا ضوئيا قويا يغمر أحد جوانب المبنى وتطاير شظايا الحطام في الهواء. وأظهر مقطع فيديو آخر انطلاق أجهزة إنذار السيارات، ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على الحادث.