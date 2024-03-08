شاهد: طرود إغاثة في غزة تسقط كالقنابل.. قتيلان ومصابون في عملية إنزال جوي

بقلم: يورونيوز

بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق الجو، قرر البيت الأبيض كذلك أنه سينشئ ميناء مؤقتا قبالة ساحل غزة من أجل دعم عمليات تسليم المساعدات.

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فيديو: لحظة إنزال مساعدات باستخدام المظلات على قطاع غزة

بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق الجو، قرر البيت الأبيض كذلك أنه سينشئ ميناء مؤقتا قبالة ساحل غزة من أجل دعم عمليات تسليم المساعدات.

تسقط إحدى الطائرات مساعدات إنسانية على قطاع غزة، وهي طريقة اتبعتها العديد من الدول منها الأردن والإمارات وفرنسا ومؤخرا، الولايات المتحدة الأمريكية.

ولا تعتبر هذه الطريقة حلًا مثاليًا، ولكنها وسيلة لإيصال أكبر كمية ممكنة من الغذاء إلى سكان غزة المهددين بالمجاعة بسبب الحرب الإسرائيلية والحصار المشدد على دخول المساعدات عبر البر.

كما لا تعتبر طريقة أمينة أو عادلة، فالكثير من المساعدات دفعتها الرياح نحو البحر أو نحو إسرائيل، كما أفادت تقارير إعلامية فلسطينية بمقتل شخصين وإصابة آخرين "بسبب فشل فتح المظلة غربي مدينة غزة نتيجة إنزال مساعدات بشكل خاطئ على منازل في شمال غرب مدينة غزة".

وتشير الجهود المبذولة لزيادة عمليات تسليم المساعدات بشكل كبير إلى الإحباط المتزايد في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن سلوك إسرائيل في الحرب.

وانخفض تدفق المساعدات إلى غزة بشكل حاد منذ أن بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس قبل خمسة أشهر.