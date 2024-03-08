شاهد: طعناً بالسكين.. 6 قتلى بينهم أطفال في حادث مفجع في كندا

بقلم: يورونيوز

ألقت الشرطة الكندية القبض على طالب سريلانكي، يبلغ من العمر 19 عامًا، متهم بطعن وقتل ستة أشخاص من عائلة سريلانكية كان يعيش معهم في منطقة بارهافن، حسبما ذكرت شرطة أوتاوا يوم الخميس.

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ووجهت إلى المشتبه به، الذي تم تعريفه باسم فيبريو دي زويسا، ست تهم بالقتل من الدرجة الأولى، وتهمة واحدة بالشروع في القتل.

وفي بحسب الشرطة، قتل دي زويسا أماً تبلغ من العمر 35 عاماً، وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 2 و7 سنوات، إضافة إلى طفلة رضيعة، وأحد معارف العائلة البالغ من العمر 40 عاماً. أمّا الأب فاصيب بجروح خطيرة، لكنها لا تهدد حياته.

وقال قائد شرطة أوتاوا، إريك ستابس، إن زويسا استخدم "سلاحًا حادًا" أو "أداة تشبه السكين".

وأضاف ستابس إن المتوفين هم مواطنون سريلانكيون جاءوا مؤخراً إلى كندا، وتابع "عندما وصل أول ضباط إلى المنزل، كان والد الأسرة بالخارج، ويصرخ طالبًا من الناس الاتصال برقم 911(رقم الطوارئ)".

ولفت رئيس إلى أنّ الشرطة استاجبت إلى نداء الأب، ووصلت إلى مكان الحادث في غضون دقائق، بعد أن تلقت مكالمتي طوارئ في الساعة 10:52 مساء الأربعاء.

وأعلنت المفوضية العليا في سريلانكا إنها على اتصال مع أقاربهم في عاصمة البلاد كولومبو.

ومَثُل دي زويسا لفترة وجيزة أمام المحكمة يوم الخميس، لكن تم تأجيل القضية حتى 13 مارس/آذار لمنحه الوقت للعثور على محام.