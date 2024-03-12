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عاجل. اعتقال المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي أندرو تيت في رومانيا

أندرو تيت
أندرو تيت Copyright Vadim Ghirda/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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ألقي القبض على المؤثر المثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي أندرو تيت وشقيقه تريستان في رومانيا بسبب مزاعم الاعتداء الجنسي والاتجار بالنساء التي يُحاكم فيها.

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وتم اعتقال الأخوين بتهم تعود إلى عامي 2012-2015، وقد تم تسليمهم مذكرة اعتقال أوروبية من قبل سلطات المملكة المتحدة، ولا يزال التحقيق قيد النظر.

الإخوة ويواجهون تهم الاغتصاب والاتجار بالبشر في رومانيا حيث يعيشون، وكانوا في السابق في السجن وبعد ذلك تحت الإقامة الجبرية منذ اعتقالهم في كانون الأول/ ديسمبر 2022.

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