رئيس رومانيا يدخل السباق من أجل الفوز بمنصب قائد حلف شمال الأطلسي

بقلم: يورونيوز

أعلن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس اليوم الثلاثاء سعيه إلى الترشح لمنصب سكرتير عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلفاً لينس ستولتنبرغ الذي أكد سابقاً عدم استمراره في المنصب إلى ما بعد الصيف المقبل.

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ولفت يوهانيس الانتباه إلى أهمية التحدي الذي تواجهه دول شرق أوروبا في وجه ما وصفه بالمحاولات الروسية لبسط سيطرة موسكو على المنطقة وخاصة منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022.

وتقع رومانيا، وهي عضو بالناتو منذ عام 2004، على حدود أوكرانيا ولعبت دوراً بارزاً في الحلف طوال الغزو الروسي لأوكرانيا، بما في ذلك استضافة اجتماع وزراء خارجية الحلف في نوفمبر - تشرين الثاني عام 2022.

وفي نوفمبر - تشرين الثاني الماضي، افتتحت رومانيا مركزاً دولياً لتدريب الطيارين من الدول الأعضاء بالحلف وحلفاءها مثل أوكرانيا على قيادة طائرات F-16.

وقال يوهانيس: "لقد أثبتت روسيا أنها تشكل تهديداً خطيراً وطويل الأمد لقارتنا ولأمننا الأوروبي الأطلسي".

وأضاف: "في ظل هذه الظروف، تصبح حدود الناتو ذات أهمية قصوى، وسيظل تعزيز الجناح الشرقي... أولوية طويلة المدى".

وتقترب ولاية يوهانيس (65 عاماً) الرئاسية الثانية من الانتهاء وسينافسه على مقعد سكرتير عام حلف شمال الأطلسي رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته والذي يحظى بدعم من ستولتنبرغ.

ويتولى الدنماركي ستولتنبرغ زعامة حلف شمال الأطلسي منذ عام 2014.

ويتم اختيار سكرتير عام الناتو بتوافق الـ32 دولة الأعضاء وليس بالانتخاب، حيث فشل الحلف في الاتفاق على خليفة ستولتنبرغ خلال اجتماعه الصيف الماضي.