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موقف محرج.. مادونا تطلب من أحد الحضور أن يقف قبل أن تكتشف أن المعجب رجل مقعد

مادونا تتحدث في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards في مركز باركليز
مادونا تتحدث في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards في مركز باركليز Copyright Charles Sykes/Invision
بقلم:  يورونيوز
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سادت حالة من الانزعاج، خلال حفل مادونا في منتدى كيا في لوس أنجلوس، يوم الخميس 7، بسبب دعوتها لشخص مقعد على كرسي متحرك بالوقوف.

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وقالت مادونا، التي تقوم حاليًا بجولة حفلات في الولايات المتحدة، للشاب الجالس "ماذا تفعل بالجلوس هناك؟ لماذا تجلس؟ "

وكررت مادونا السؤال قبل أن تدرك أن الشاب المعجب كان جالساً على كرسي متحرك. 

وما إن عرفت بذلك، حتى اعتذرت منه، ومن ثمّ قالت له قبل أن تستأنف حفلها: "أنا سعيدة لأنك هنا".وانتشر بالفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقي تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور.

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