موقف محرج.. مادونا تطلب من أحد الحضور أن يقف قبل أن تكتشف أن المعجب رجل مقعد

بقلم: يورونيوز

سادت حالة من الانزعاج، خلال حفل مادونا في منتدى كيا في لوس أنجلوس، يوم الخميس 7، بسبب دعوتها لشخص مقعد على كرسي متحرك بالوقوف.

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وقالت مادونا، التي تقوم حاليًا بجولة حفلات في الولايات المتحدة، للشاب الجالس "ماذا تفعل بالجلوس هناك؟ لماذا تجلس؟ "

وكررت مادونا السؤال قبل أن تدرك أن الشاب المعجب كان جالساً على كرسي متحرك.

وما إن عرفت بذلك، حتى اعتذرت منه، ومن ثمّ قالت له قبل أن تستأنف حفلها: "أنا سعيدة لأنك هنا".وانتشر بالفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقي تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور.