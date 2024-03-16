الاتحاد الأوروبي يراجع أحكام سياساته استجابة لاحتجاجات المزارعين الواسعة

بقلم: يورونيوز

اقترحت المفوضية الأوروبية مراجعة بعض أحكام السياسة الزراعية المشتركة ردًا على احتجاجات المزارعين في جميع أنحاء أوروبا.

اعلان

وقالت المفوضية الأوروبية إن المقترحات من شأنها "تخفيف العبء المتعلق بالضوابط على مزارعي الاتحاد الأوروبي"، ومنحهم المزيد من "المرونة للامتثال لبعض الشروط البيئية".

وتأتي هذه الأحكام استجابة لسلسلة احتجاجات قام بها المزارعين في العديد من البلدان في أوروبا، بما في ذلك إسبانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا.

وقالت المفوضية إن الاقتراح "يحقق التوازن الصحيح" بين دور السياسة الزراعية المشتركة لدعم التحول إلى زراعة أكثر استدامة.

وسيتضمن التعديل أيضًا إجراءات لتحسين وضع مزارعي الاتحاد الأوروبي من خلال سلسلة من الإمدادات الغذائية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنّ "المفوضية تتخذ إجراءات قوية وسريعة لدعم مزارعينا في وقت يتعاملون فيه مع العديد من التحديات والمخاوف".

وأضافت: "مقترحات اليوم، التي تم وضعها بالتعاون مع المزارعين وأصحاب المصلحة الرئيسيين والدول الأعضاء وأعضاء البرلمان الأوروبي، توفر مرونة مستهدفة لمساعدة المزارعين على القيام بعملهم الحيوي بثقة ويقين أكبر".