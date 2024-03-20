تقرير: إسرائيل تتراجع في مؤشر الديمقراطية العالمي

بقلم: يورونيوز

في تقرير سنوي نشره موقع V-dem "في ديم" وهو مؤشر عالمي للديمقراطية، تراجعت إسرائيل من فئة الديمقراطية الليبرالية لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا.

اعلان

ويعتبر مؤشر V-dem من أهم المؤسسات التي تقيس الطبيعة الديمقراطية للأنظمة السياسية.

ويصنف المؤشر دول العالم لأربع فئات: أنظمة استبدادية مغلقة، أنظمة استبدادية انتخابية، ديمقراطية انتخابية وديمقراطية ليبرالية.

وقال التقرير أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قوانين خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية العام الماضي، أضعفت القطاع القضائي مما أدى إلى تراجع موقع إسرائيل من "ديمقراطية ليبرالية" إلى "ديمقراطية انتخابية".

كما انخفضت مؤشرات قياس الشفافية وتطبيق القانون، والهجمات الحكومية على القضاء الإسرائيلي.

وتعتبر الديمقراطية الليبرالية شكل من أشكال الديمقراطية التمثيلية التي تعمل وفقا لمبادئ الليبرالية، أي حماية حقوق الفرد المنصوص عليها في القانون عموما.

ويتميز هذا الشكل من أشكال الحكم بانتخابات نزيهة وحرة وتنافسية بين الأحزاب السياسية، والفصل بين السلطات في مختلف وسيادة القانون في الحياة اليومية.