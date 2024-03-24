فيديو: موائد رمضانية على رمال البحر.. المغاربة يستغلون الأجواء الربيعية للإفطار على الشواطئ

بقلم: يورونيوز

يصادف شهر رمضان هذا العام بداية الربيع في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يدفع الصائمين، كما في المغرب على سبيل المثال، لتناول الإفطار على الشاطئ.

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في شهر رمضان، وبدلًا من تناول الإفطار كالمعتاد في البيت، يتجه العديد من المغاربة إلى الشواطئ لتناول الإفطار هناك مع عائلاتهم وأصدقائهم. ويرى الناس في ذلك تغييرًا للأجواء وكسرًا للروتين. وبسبب تزامن شهر رمضان هذا العام مع قدوم الربيع، يستغل الكثير من المغاربة هذه الفرصة للاستمتاع بالطقس اللطيف والهدوء والأجواء الجميلة مع غروب الشمس.