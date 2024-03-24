شاهد: بوتين يصلي ويضيء شموعًا في كنيسة تكريمًا لضحايا هجوم موسكو الدامي

بقلم: يورونيوز

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد بإشعال تريما لذكرى ضحايا الهجوم الذي أوقع 150 قتيلًا على الأقل في صالة للحفلات في موسكو يوم الجمعة الماضي.

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وتوجه بوتين إلى كنيسة بمقر الإقامة الرئاسي في نوفو أوغاريوفو خارج العاصمة في يوم الحداد الوطني الذي أعلنته روسيا تكريمًا لأرواح القتلى.

وألغت السلطات الروسية جميع الفعاليات الثقافية ونكست الأعلام، كما توقف التلفزيون الرسمي عن بث البرامج الترفيهية والإعلانية، حسب وكالة "ريا نوفوستي" الحكومية.

واستمر تدفق الحشود من الروس لإلقاء الزهور على النصب التذكاري المؤقت الذي شّيد أمام موقع القاعة المحترقة من جرّاء الحادث.

وقال بوتين في خطاب ألقاه مساء السبت إن السلطات الروسية ألقت القبض على 11 شخصاً من بينهم أربعة مشتبهين بهم على صلة بالحادث.

وأضاف الرئيس الروسي بأنه تم توقيفهم في أثناء محاولتهم الفِرار إلى أوكرانيا التي نفت بدورها أي صلة لها بالحادث الذي أعلن تنظيم ما يُعرف بالدولة الإسلامية (فرع أفغانستان) مسؤوليته عنه.