EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عديد الأشخاص يفقدون حياتهم بسبب الفيضانات في جنوب البرازيل

extract video
extract video Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

تسببت الأمطار الغزيرة بفياضانات وانهيارات أرضية أسفرت عن مقتل 23 شخصا على الأقل في ولايتي ريو دي جانيرو وإسبيريتو سانتو، الأحد.

اعلان

كما قتل 15 شخصا في ميموسو دو سول، وهي مدينة ريفية تقع على بعد 74 كيلومترًا جنوب عاصمة الولاية فيتوريا.

ويظهر الفيديو لقطات جوية لحجم الأضرار التي سببها الفيضان.

وقال ريناتو كاساغراندي، حاكم ولاية إسبيريتو سانتو:" لقد خسرنا أرواحا والوضع فوضوي، لم يسبق ان جربت هذه المدينة فيضانا من هذا النوع."

وبدأت الأمطار الغزيرة بالهطول يوم الجمعة، مما أسفر عن فيضان نهر موكي دو سول.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: مقتل سبعة على الأقل جرّاء السيول والانهيارات الأرضية في البرازيل

بعد إدانته بقضية اغتصاب جماعي.. البرازيلي روبينيو يبدأ عقوبة السجن لتسع سنوات

62.3 درجة مئوية في ريو دي جانيرو.. موجة حرّ شديدة تجتاح البرازيل والتغير المناخي أول المتهمين

ضحايا انهيارات أرضية -انزلاقات أرضية البرازيل فيضانات - سيول أمطار