عديد الأشخاص يفقدون حياتهم بسبب الفيضانات في جنوب البرازيل

بقلم: يورونيوز

تسببت الأمطار الغزيرة بفياضانات وانهيارات أرضية أسفرت عن مقتل 23 شخصا على الأقل في ولايتي ريو دي جانيرو وإسبيريتو سانتو، الأحد.

اعلان

كما قتل 15 شخصا في ميموسو دو سول، وهي مدينة ريفية تقع على بعد 74 كيلومترًا جنوب عاصمة الولاية فيتوريا.

ويظهر الفيديو لقطات جوية لحجم الأضرار التي سببها الفيضان.

وقال ريناتو كاساغراندي، حاكم ولاية إسبيريتو سانتو:" لقد خسرنا أرواحا والوضع فوضوي، لم يسبق ان جربت هذه المدينة فيضانا من هذا النوع."

وبدأت الأمطار الغزيرة بالهطول يوم الجمعة، مما أسفر عن فيضان نهر موكي دو سول.