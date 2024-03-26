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القضاء البريطاني يمنح مؤسس موقع ويكيليكس الحق بالاستئناف في قضية تسليمه إلى الولايات المتحدة

متظاهرون خارج محكمة العدل العليا، في لندن
متظاهرون خارج محكمة العدل العليا، في لندن Copyright Alberto Pezzali/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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قررت المحكمة العليا في لندن منح جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس الثلاثاء الحق في الطعن بقضية تسليمه إلى الولايات المتحدة التي تتهمه بتسريب وثائق سرية عسكرية.

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ويتوقع أن تعقد الجلسة الحاسمة في 20 مايو/أيار بعد قرار المحكمة بأحقيته بالاستئناف اذا تعهدت الولايات المتحدة بعدم حكمه بالإعدام.

ويواجه أسانج والبالغ 52 عاما لائحة اتهامات تتضمن 18 تهمة تتعلق بنشره آلالاف الوثائق والبرقيات السرية خاصة حول الحربين في العراق وأفغانستان في عامي 2010-2011 .

كان أبرزها مقطع فيديو لمروحية أمريكية تستهدف باطلاق النار مجموعة من المدنيين في بغداد، أسفر عن مقتل 12 شخصاً، من بينهم طفلان مصابان ومصوران من وكالة رويترز الصحفية.

وكانت زوجة أسانج، ستيلا، قد قالت لصحفيين قبل جلسة الاستماع إن صحة زوجها "تتدهور وحياته معرضة للخطر في كل يوم يقضيه في السجن، وإذا تم تسليمه فسوف يموت."

المصادر الإضافية • أ ب

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ضحايا الولايات المتحدة الأمريكية جوليان أسانج لندن وثائق سرية