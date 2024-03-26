EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: كيف حرر طاقم الإطفاء كلبا علق رأسه في الهيكل المعدني لإطار سيارة؟

extract video
extract video Copyright extract video
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

قامت مجموعة من عناصر الإطفاء بتحرير كلب علق رأسه في الهيكل المعدني لإطار سيارة الخميس في مقاطعة غلوستر، الواقعة في ولاية نيو جيرسي الأمريكية.

اعلان

تلقى طاقم الإطفاء مكالمة طوارئ من عائلة طلبت المساعدة في انقاذ الكلب والبالغ 11 شهرا. وحاول الطاقم إخراج رأس الكلب بالصابون والماء دون أي نتيجة، ثم اقترح أحد عناصر الإطفاء استخدام منشار يستخدم لقطع الفولاذ والمعادن.

وبالفعل، وضعت بطانية حول رأس الكلب لحمايته، وبعد حوالى 5 دقائق من القص الحذر بمنشار، تم تحرير رأس الكلب.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: مظاهرات دفاعًا عن حقوق الحيوانات في المكسيك

شاهد: أول ظهور لأنثى نمر صغيرة وُلدت في حديقة روما "بيو بارك" للحيوانات

ببغاوات "سليطة اللسان" تُجبر حديقة حيوانات بريطانية على وضع نظام خاص لـ"تعليمها الأدب".. ما القصة؟

حماية الحيوانات الولايات المتحدة الأمريكية حيوان منزلي حقوق الحيوان