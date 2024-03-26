شاهد: كيف حرر طاقم الإطفاء كلبا علق رأسه في الهيكل المعدني لإطار سيارة؟

بقلم: يورونيوز

قامت مجموعة من عناصر الإطفاء بتحرير كلب علق رأسه في الهيكل المعدني لإطار سيارة الخميس في مقاطعة غلوستر، الواقعة في ولاية نيو جيرسي الأمريكية.

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تلقى طاقم الإطفاء مكالمة طوارئ من عائلة طلبت المساعدة في انقاذ الكلب والبالغ 11 شهرا. وحاول الطاقم إخراج رأس الكلب بالصابون والماء دون أي نتيجة، ثم اقترح أحد عناصر الإطفاء استخدام منشار يستخدم لقطع الفولاذ والمعادن.

وبالفعل، وضعت بطانية حول رأس الكلب لحمايته، وبعد حوالى 5 دقائق من القص الحذر بمنشار، تم تحرير رأس الكلب.