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شاهد: إفطار مجاني للصائمين في طهران خلال شهر رمضان

يستعد المصلون لأداء صلاة عيد الفطر بمناسبة نهاية شهر رمضان الإسلامي، خارج مسجد في طهران، إيران، الأحد، 24 مايو 2020.
يستعد المصلون لأداء صلاة عيد الفطر بمناسبة نهاية شهر رمضان الإسلامي، خارج مسجد في طهران، إيران، الأحد، 24 مايو 2020. Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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تعد موائد إفطار رمضان المجانية تقليدا عريقا يضفي على الشهر الفضيل أجواء من التكافل والتراحم.

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وفي العاصمة الإيرانية طهران، تقام موائد إفطار مجانية في شارع كيشافارز، حيث يتم تقديم هذه الوجبات للجواء سواء كانوا صائمين أم لا.

وتعزف خلال اجتماع العائلات حول موائد الإفطار الموسيقى الشعبية، ويستثمر السكان المناسبة لتبادل أطراف الحديث.

يعد شهر رمضان، الشهر التاسع في التقويم القمري الإسلامي، شهرا للعبادة والتأمل وتعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية.

وتعد موائد إفطار رمضان المجانية تجسيدا لمعاني التكافل والتراحم، حيث تتيح للجميع فرصة للمشاركة في هذه الشعائر الدينية.

المصادر الإضافية • أ ب

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