شاهد: الأضواء الشمالية تعتلي فوهة بركان أيسلندا المتفجر

بقلم: يورونيوز

امتزجت أضواء الشفق القطبي بألوان الحمم المنفجرة من فوهة بركان شمال شرق مدينة غريندافيك في أيسلندا.

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وتستمر فوهة البركان الأيسلندي في ضخ حممها منذ بضعة أيام، وذلك في أعقاب تفجرها في أكثر من مناسبة منذ نهاية العام الماضي. وأظهرت لقطات متتابعة ثوران البركان على خلفية الأضواء الشمالية.

وتم إخلاء غريندافيك (50 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة ريكيافيك) من سكانها البالغ عددهم 3800 نسمة قبيل الانفجار الأول الذي وقع في ديسمبر – كانون الأول الماضي.

وقامت السلطات الأيسلندية بتشييد جدران دفاعية حول المدينة ومحطة الطاقة الحرارية بها، ومنطقة "بلو لاغوون" السياحية بغرض إبعاد الحمم المتدفقة عن المناطق المأهولة بالسكان والزوار.