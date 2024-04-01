مقتل 8 أشخاص من بينهم قيادي بارز في فيلق القدس إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزل السفير الإيراني بدمشق

بقلم: يورونيوز

أفادت وسائل إعلام إيرانية وسورية بأن قصفاً إسرائيلياً استهدف مبنى ملاصقاً للقنصلية الإيرانية في دمشق، اتضح فيما بعد أنه منزل السفير الإيراني مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص، من بينهم القيادي في فيلق القدس محمد رضا زاهدي .

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وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف الذي استهدف المبنى الواقع في حي المزة، أدى إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل.

وقالت وسائل إعلام إيرانية أن الاستهداف حدث أثناء اجتماع مع قيادات الجهاد. بينما رجحت وسائل إعلام عبرية وجود شخصيات أو قيادات بارزة من الحرس الثوري الإيراني داخل المبنى.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية مقتل القيادي في فيلق القدس محمد رضا زاهدي في القصف.