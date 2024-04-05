شاهد: بعد أن أماله الزلزال العنيف.. الشروع في هدم مبنى في تايوان

بقلم: يورونيوز

ضرب زلزال قوي مدينة هوالين التايوانية خلال ساعة الذروة الصباحية يوم الأربعاء، مما أدى إلى اندفاع تلاميذ المدارس إلى الخارج، وهروب أفراد العائلات من شققهم عبر النوافذ.

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بدأ العمال في مدينة هوالين التايوانية بهدم مبنى تضرر بشدة من جراء الزلزال، وكان مبنى "أورانوس" المكون من 10 طوابق والذي يضم عددا من المنازل والمحلات التجارية، قد مالت قاعدته بشكل كبير بسبب الزلزال، وبدا أنه على وشك الانهيار.

ورغم أن الجزيرة تهزها الزلازل بشكل منتظم وهي مستعدة بشكل عام بشكل جيد، إلا أن السلطات لم ترسل الإنذارات المعتادة لأنها كانت تتوقع زلزالًا أصغر حجمًا.

لكن الزلزال الذي ضرب تايوان هذه المرة كان بقوة 7.2 على مقياس ريختر، وهو أقوى زلزال تشهده الجزيرة منذ ربع قرن.

وكان نحو 200 من سكان هوالين القريبة من مركز الزلزال يقيمون في ملاجئ مؤقتة، وكان الطريق الرئيسي الذي يربط المقاطعة بالعاصمة تايبيه لا يزال مغلقاً بعد ظهر الخميس، لكن الكثير من مظاهر الحياة اليومية في تايوان عادت إلى طبيعتها.