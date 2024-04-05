EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: بعد أن أماله الزلزال العنيف.. الشروع في هدم مبنى في تايوان

هدم مبنى مائل بسبب الزلزال في هوالين - تايوان.
هدم مبنى مائل بسبب الزلزال في هوالين - تايوان. Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

ضرب زلزال قوي مدينة هوالين التايوانية خلال ساعة الذروة الصباحية يوم الأربعاء، مما أدى إلى اندفاع تلاميذ المدارس إلى الخارج، وهروب أفراد العائلات من شققهم عبر النوافذ.

اعلان

بدأ العمال في مدينة هوالين التايوانية بهدم مبنى تضرر بشدة من جراء الزلزال، وكان مبنى "أورانوس" المكون من 10 طوابق والذي يضم عددا من المنازل والمحلات التجارية، قد مالت قاعدته بشكل كبير بسبب الزلزال، وبدا أنه على وشك الانهيار.

ورغم أن الجزيرة تهزها الزلازل بشكل منتظم وهي مستعدة بشكل عام بشكل جيد، إلا أن السلطات لم ترسل الإنذارات المعتادة لأنها كانت تتوقع زلزالًا أصغر حجمًا.

لكن الزلزال الذي ضرب تايوان هذه المرة كان بقوة 7.2 على مقياس ريختر، وهو أقوى زلزال تشهده الجزيرة منذ ربع قرن.

وكان نحو 200 من سكان هوالين القريبة من مركز الزلزال يقيمون في ملاجئ مؤقتة، وكان الطريق الرئيسي الذي يربط المقاطعة بالعاصمة تايبيه لا يزال مغلقاً بعد ظهر الخميس، لكن الكثير من مظاهر الحياة اليومية في تايوان عادت إلى طبيعتها.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

ضمن سعيها للعودة إلى القمر... "ناسا" تجري الاختبار النهائي لمحرك "أرتميس 5"

تقرير: أرقام "صادمة".. أوضاع أطفال غزة والضفة الغربية "مأساوية".. إسرائيل تقتل أربعة أطفال كل ساعة

أنت في تل أبيب وهاتفك يقول أنت في بيروت.. تشويش إسرائيلي لنظام تحديد المواقع تحسبًا من ضربة إيرانية

انهيار كوارث طبيعية تايوان الصين طبيعة زلزال