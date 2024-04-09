EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

في أكثر من منطقة.. الحرارة في المغرب تصل إلى ما بين 34 و40

موجة الحر في المغرب
موجة الحر في المغرب Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، تسجيل موجة حر تتراوح درجاتها بين 34 و40، اعتباراً من الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل، في عدد من مناطق المملكة، مع هبوب رياح في بعض المناطق.

اعلان

وفي هذا السياق، قال الحسين يوعبد مسؤول الاتصالات في المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن "درجات الحرارة ستشهد ارتفاعاً تدريجياً وملموساً في جنوب ووسط البلاد اعتباراً من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري".

وأضاف يوعبد: أنه من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة معدلها الموسمي بنحو 5 إلى 9 درجات، مع تسجيل موجة حارة من الأربعاء إلى الجمعة، خاصة في المناطق الجنوبية والوسطى، وكذلك في بعض المناطق والسهول الأطلسية الداخلية في الشمال.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

سُجنوا بتهمة التجسس.. طهران تفرج عن ناشطين في مجال حماية الحياة البرية

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تصدر حكمًا تاريخيًا بشأن قضية رفعتها مسنات سويسريات تخص تغير المناخ

النفار أو المسحراتي.. منادٍ رمضاني تقليدي يجوب شوارع الرباط لإيقاظ الناس قبل صلاة الفجر

الطقس المغرب موجة حر