في أكثر من منطقة.. الحرارة في المغرب تصل إلى ما بين 34 و40

بقلم: يورونيوز

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، تسجيل موجة حر تتراوح درجاتها بين 34 و40، اعتباراً من الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل، في عدد من مناطق المملكة، مع هبوب رياح في بعض المناطق.

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وفي هذا السياق، قال الحسين يوعبد مسؤول الاتصالات في المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن "درجات الحرارة ستشهد ارتفاعاً تدريجياً وملموساً في جنوب ووسط البلاد اعتباراً من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري".

وأضاف يوعبد: أنه من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة معدلها الموسمي بنحو 5 إلى 9 درجات، مع تسجيل موجة حارة من الأربعاء إلى الجمعة، خاصة في المناطق الجنوبية والوسطى، وكذلك في بعض المناطق والسهول الأطلسية الداخلية في الشمال.