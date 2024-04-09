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فيديو: أفغان يستعدون للاحتفال بعيد الفطر وسط مصاعب اقتصادية جمّة

تحضير حلوى عيد الفطر في أفغانستان
تحضير حلوى عيد الفطر في أفغانستان Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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يستعد الأفغان في عاصمتهم كابول للاحتفال بعيد الفطر عبر تحضير وصنع الحلوى الخاصة على الرغم من المصاعب الاقتصادية الكبيرة التي تواجههم.

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وتعيش البلاد تحت حكم حركة طالبان المتشددة والتي عادت لتولي السلطة في أعقاب الانسحاب الفوضوى للقوات الأمريكية من البلاد عام 2021.

ويعكف بعض الأفغان على تحضير وتغليف حلوى المعكرونة المقرمشة المعروفة باسم "سيميان" التي تباع بكثرة خلال الأعياد في أفغانستان.

وتشكل الحلوى أحد المظاهر القليلة لاستمتاع العائلات أثناء احتفالهم بعيد الفطر وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وقال أحمد علي، وهو عامل بمصنع لحلوى سيميان في كابول: "الجميع عاطلون عن العمل، وتجارة السيميان جيدة حتى العيد. وفي الليلة التالية للعيد، ستنخفض مبيعات السيميان. هناك الكثير من البطالة والفقر في كابول".

ويشهد الاقتصاد الأفغاني المضطرب منذ فترة طويلة حالة من الفوضى منذ عودة حركة طالبان على السلطة في أغسطس - آب عام 2021.

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