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شاهد: تحت كسوف نادر للشمس.. وحدها الحمم البركانية تضيء سماء آيسلندا

ثوران بركان آيسلندا
ثوران بركان آيسلندا Copyright Marco di Marco/AP.
بقلم:  يورونيوز
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ثار بركان أيسلندا للمرة الرابعة خلال 3 أشهر فقط، وحوّل سماء البلاد إلى اللون الأحمر الناري.

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تدفقت الحمم المتوهجة بالقرب من قرية غريندافيك لصيد الأسماك، على بعد نحو 30 ميلاً جنوب غرب عاصمة البلاد. ومع استمرار النشاط في موقع ثوران البركان، كان كسوف الشمس الذي أذهل أمريكا الشمالية مرئيًا بشكل جزئي مساء الإثنين. وقال مسؤولون إن الحمم كانت تخرج من فوهة واحدة وتتدفق بالقرب من البركان، بعيدًا عن البلدة، لذلك خفض الدفاع المدني الأيسلندي مستوى التأهب في المنطقة من مستوى الطوارئ إلى مستوى الخطر.

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