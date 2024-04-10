تقرير حول 7 أكتوبر: سلاح الجو الإسرائيلي تلقى أوامر باستهداف أي شخص متجه إلى غزة وإن كان رهينة

بقلم: يورونيوز

تتزايد التسريبات التي تفيد بتورط الجيش الإسرائيلي بقتل عدد من الرهائن الذين اختطفوا على يد حماس في السابع من أكتوبر- تشرين الأول.

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منذ بدء الحرب، أفادت العديد من التقارير عن قيام مروحيات الجيش الإسرائيلي باستهداف عشوائي للمركبات التي عاد بها مسلحو حماس إلى غزة بعد هجوم "طوفان الأقصى"، دون أن تعرف الطائرات ما إذا كان هناك رهائن بداخلها.

كشف آخر تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، عن تلقي ضباط القوات الجوية أوامر بقصف أي مركبة تعود باتجاه غزة.

واعترف الضباط أمام سكان "نير عوز" الذين استدعيوا إلى قاعدة تل نوف من أجل الاستماع إلى نتائج التحقيق الذي أجرته القوات الجوية في أحداث السابع من أكتوبر- تشرين الأول، بتلقيهم تعليمات باستهداف وقتل أي شخص على متن أي مركبة تغادر "الكيبوتس" باتجاه قطاع غزة في ذلك اليوم.

وقال أحد الضباط للعائلات: "من حسن الحظ أن غالبية من قتلتهم النيران كانوا من الإرهابيين، وليسوا جميعاً من الرهائن". بينما تعرضت أسيرة واحدة فقط للقتل بنيران الجيش الإسرائيلي، وهي إفرات كاتس، بحسب بيان التحقيق الصادر عن المتحدث باسم الجيش.

ومن بين المستمعين كان هناك 8 أسرى أطلقتحماس سراحهم، قالو إنهم كانوا "محظوظين لنجاتهم"، على الرغم من إطلاق المروحيات الإسرائيلية النيران باتجاه المركبة التي كانت تقلهم إلى غزة.