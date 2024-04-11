اعتذار وإقالة.. قناة إسبانية تقيل معلقًا أطلق نكتة "عنصرية" على الهواء عن جناح برشلونة لامين جمال

بقلم: يورونيوز

اعتذرت قناة موفيستار التلفزيونية الإسبانية في بيان صحفي بعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان عن "نكتة عنصرية" أدلى بها معلقها الرياضي خلال المباراة عن لاعب برشلونة لامين جمال.

اعلان

وقال معلق القناة خيرمان بورغوس، عن لاعب برشلونة لامين جمال الذي كان يتلاعب بالكرة خارج أرضية ملعب المباراة التي جمعت الفريقين ضمن بطولة أبطال أوروبا: "إذا لم تسر الأمور على ما يرام بالنسبة له (في كرة القدم)، فسينتهي به الأمر عند الإشارة الحمراء". في تلميح عن التسول عن طريق القيام بحركات استعراضية في الشارع.

وأعلنت القناة الإسبانية إنهاء تعاونها مع بورغوس، بعد ضجة إعلامية أثيرت بسبب تصريحاته.

واعتذر بورغوس، وهو المدرب المساعد سابقا لأتلتيكو مدريد الإسباني، عن تعليقه على الهواء بعد نهاية المباراة وقال: "لم أحاول إيذاء أحد في تعليقي. إنه شيء نتحدث عنه في كرة القدم. إذا شعر أي شخص بالإهانة، فأنا أعتذر علنًا. لم أقصد ذلك".

وبعد ذلك اعتذر مرة أخرى على حسابه في أنستغرام وكتب، :"ألقيت نكتة حول صفاته وأشدت بفضائله، لم أتحدث بأي شكل من الأشكال عن أي عرق أو طبقية".

وأصدرت القناة الإسبانية بيانًا صحفيًا اعتذرت فيه عن "التعليقات المؤسفة" التي صدرت من بورغوس.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن بورغوس قدم استقالته بعد الضجة التي حدثت بسبب تعليقه.

وجناح برشلونه لامين جمال يبلغ 16 عامًا، وهو من والد مغربي وأم غينية استوائية، نشأ في حي روكافوندا الشعبي في كاتالونيا.