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شاهد: حصان هارب يتجول في محطة للقطارات في ضواحي سيدني

حصان هارب يتجول في محطة للقطارات في ضواحي سيدني
حصان هارب يتجول في محطة للقطارات في ضواحي سيدني Copyright AP Photo_ NSW
بقلم:  يورونيوز
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في مشهد غريب، هرب حصان سباق من إسطبل في سيدني، وراح يتجول في الطرقات قبل أن ينتهي به المطاف على رصيف إحدى محطات السكك الحديدية في ضواحي سيدني.

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وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة، التي شاركتها هيئة النقل في نيو ساوث ويلز على وسائل التواصل الاجتماعي، الحصان وهو يتجول على الرصيف وسط دهشة الركاب.

لكن يبدو أن مخطط الحصان للسفر أو الهروب إلى منطقة أخرى لم ينجح، وبعد أن بقي سارحا في المكان لحوالي 17 دقيقة، نجحت الشرطة في إيقافه.

وتمكن عناصرها من السيطرة على الحصان ونقله إلى المكان الذي يستحقه، إلى الإسطبل، على متن شاحنة.

وبحسب مات لونغلاند، المدير العام لشبكة السكك الحديدية المحلية "سيدني إن "الحوادث من هذا النوع، غير مألوفة".

وعلق وزير النقل في ولاية نيو ساوث ويلز جو هايلين، قائلاً "لا يشاهَد حصان كل يوم على الرصيف".

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع هذا الحادث الغريب، حيث حظيت مقاطع الفيديو بآلاف الإعجابات والتعليقات.

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