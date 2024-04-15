الخارجية الإيرانية: طهران لا تسعى إلى تصعيد التوترات مع إسرائيل

بقلم: يورونيوز

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن بلاده لا تسعى إلى زيادة تصعيد التوترات الإقليمية، في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته ضد إسرائيل.

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وحث زعماء العالم إسرائيل على عدم الرد بعد أن شنت إيران هجوماً شمل مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، يوم السبت.

الهجوم الإيراني، الذي جاء بعد أقل من أسبوعين من غارة إسرائيلية مشتبه بها في سوريا أسفرت عن مقتل جنرالين إيرانيين في مبنى القنصلية الإيرانية، كان المرة الأولى التي تشن فيها إيران هجوماً عسكرياً مباشراً على إسرائيل، على الرغم من عقود من العداء الذي يعود تاريخه إلى عام 1979.

لكن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قال إن على أنصار إسرائيل أن يقدروا رد إيران "المسؤول والمدروس".

وأضاف: "نصيحتنا لجميع مؤيدي النظام الصهيوني المجرم هي تقدير تصرفات إيران المسؤولة والمدروسة".

ودعا حلفاء إسرائيل إلى ثني الدولة اليهودية عن "ارتكاب المزيد من الأعمال الشريرة".

وقال الكنعاني أيضًا إنه تم الاستيلاء على السفينة "MSC Aries" التي ترفع العلم البرتغالي لانتهاكها القواعد البحرية الدولية.

وكانت قد هبطت قوات كوماندوز من الحرس الثوري الإيراني من طائرة هليكوبتر على سفينة حاويات تابعة لإسرائيل بالقرب من مضيق هرمز واستولت على السفينة، يوم السبت.