شاهد: في جولة فريد من نوعها.. فرنسا تسمح للصحافة بدخول غواصة فرنسية تعمل بالطاقة النووية

بقلم: يورونيوز

سمحت السلطات الفرنسية للصحفيين، الأربعاء باكتشاف إحدى أهم الغواصات الفرنسية العسكرية التي تعمل بالطاقة النووية من طراز روبي في مدينة تولون.

اعلان

وتعتبر الغواصة واحدة من ثلاث غواصات هجومية من طراز روبي في البحرية الفرنسية وعلى متنها متسع لـ70 عسكريا.

ولأنها تعتمد على الطاقة النووية يمكنها القيام بدوريات لعدة أشهر دون الحاجة للتزود بالوقود.

ويعتبر دورها الأساسي حماية أسطول الغواصات الأكبر حجما والمسلحة نوويًا، والتي تمتلك فرنسا أربعًا منها.

ووفقا للبيانات ستقوم الغواصة بمرافقة حاملة الطائرات شارل ديغول في عملية في البحر الأبيض المتوسط مع الناتو.

تم بناء الغواصة في الثمانينيات، وستستبدل البحرية الفرنسية هذا النوع من الغواصات لصالح نماذج أكثر حداثة.