تحظى ألعاب المضارب بشعبية كبيرة في قطر، بدءًا بلعبة التنس التي تجذب إلى الدوحة أفضل اللاعبين مثل البطلة التونسية أنس جابر. كما تتزايد شعبية لعبة البادل مع تزايد أعداد المساحات المخصصة لها.

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يتعمّق فريق برنامج 365 QATAR في هذه الحلقة في عالم ألعاب المضارب التي يعشقها الكثير وهما التنس والبادل.

تستكشف ليلى حميرة لعبة البادل إحدى أسرع الرياضات نموًا في جميع أنحاء العالم. تُعد بطولة أريدُ قطر الكبرى أول محطة رئيسية في موسم بريميير بادل 2024 وهي جزء من نظام احترافي عالمي موحد جديد يضم 25 بطولة في 18 دولة. من المقرر أن تستضيف قطر بطولة العالم في نوفمبر وتعد بمزيد من الإثارة لعشاق رياضة البادل.

من الممتع مشاهدة لاعبي البادل المحترفين، ولكن يمكن القيام بأكثر من ذلك في الدوحة حيث توفر المدينة أفضل بيئة للراغبين في تجربة اللعبة. بفضل البنية التحتية الرياضية المتطورة يمكن لعشاق رياضة البادل اختيار ملاعب خارجية مثل تلك الموجودة في المدينة التعليمية أو ملاعب داخلية مثل التي يحتضنها "ذا دوم". تتوفر مجموعة واسعة من خيارات التدريب في عدد من هذه الأماكن لأولئك الذين يحرصون على رفع مستوى مهاراتهم التكتيكية.

لكن وعلى الرغم من النمو السريع الذي حققته لعبة البادل لا يزال أمامها مسافة طويلة قبل أن تضاهي التنس. أكدت بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة الأخيرة شعبية هذه الرياضة حيث جذبت كبار اللاعبين مثل أنس جابر إلى الدوحة. التقى عادل حليم بالنجمة التونسية البالغة من العمر 29 عامًا وتحدثت عن إنجازاتها الرائدة بما في ذلك كونها أول امرأة أفريقية وعربية تصل إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى. توجه أنس رسالة ملهمة إلى الشابات والفتيات وهو أنه عليهنّ دائمًا التمسك بأحلامهنّ لأنه لا شيء مستحيل.