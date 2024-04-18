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لم يخلف خسائر بشرية.. زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جزيرة شيكوكو اليابانية

اليابان من بين الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم
اليابان من بين الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة الساحل الغربي لجزيرة شيكوكو اليابانية ليلة الأربعاء، ولم تقع خسائر في الأرواح.

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وأصيب عدد من الأشخاص بجروح في حين لم يوقع الزلزال خسائر جسيمة حسب وسائل الإعلام اليابانية.

وتعد اليابان، التي تقع على "حلقة النار" في المحيط الهادئ، من بين الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم. حيث تتعرض من مدّة لأخرى لزلازل بعضها يكون مدمرًا، كما تواجه موجات تسونامي وعواصف.

في 1 كانون الثاني/ يناير 2024، الساعة 4:10 مساءً بتوقيت اليابان، ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة محافظة إيشيكاوا وسط اليابان. وكان مركزه في شبه جزيرة نوتو ولّد الزلزال أيضًا تسونامي على طول بحر اليابان.

المصادر الإضافية • أ ب

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