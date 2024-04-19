بقلم: يورونيوز

قالت إيران إنها أسقطت عدة مسيّرات يوم الجمعة، وسمعت أصوات انفجارات في مدينة أصفهان الواقعة وسط البلاد.

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قالت إيران إنها أسقطت عدة مسيّرات يوم الجمعة قرب مدينة أصفهان وسط البلاد والتي سمعت فيها أصوات انفجارات.

وبينما لم تؤكد إسرائيل بصورة رسمية أنها نفذت هجومًا على إيران، قال المتحدث باسم وكالة الفضاء الإيرانية حسين داليريان إن إسرائيل اختارت أن ترد على الهجوم الإيراني باستخدام ثلاث مسيّرات، ونشر صورة لأحدها في منشور على موقع إكس.

وذكرت عدة وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران قرب مدينة أصفهان التي يوجد فيها قاعدة جوية وعدة مواقع عسكرية.

وقال مسؤول أميركي رفيع لـCNN إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل ساعات من الرد، مشيراً إلى أنها قالت إنها سترد على إيران "في الأيام المقبلة".

وأكدت وسائل إعلام إيرانية عدم تعرض أي منشأة نووية أو مراكز عسكرية لهجوم، كما أكد مسؤولون إيرانيون عدم تعرض إيران لهجوم صاروخي.

وقد وردت أنباء عن تعليق الرحلات الجوية فوق العديد من المدن الإيرانية.

وبعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، توعدت تل أبيب بالرد، الأمر الذي حذرت منه العديد من الدول بمن فيها الداعمة لإسرائيل، كونه سيصعد التوترات في الشرق الأوسط وقد يدفع المنطقة إلى حرب أقليمية.