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مشاهد تفطر القلب..عائلات تودع 9 أفراد بينهم طفلين في رفح

شاب فلسطيني يودع افراد عائلته بعد القصف الإسرائيلي على رفح، قطاع غزة.
شاب فلسطيني يودع افراد عائلته بعد القصف الإسرائيلي على رفح، قطاع غزة. Copyright Ismael Abu Dayyah/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Ismael Abu Dayyah/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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استهدف القصف الإسرائيلي مبان سكنية في رفح مما أودى بحياة 9 أشخاص على الأقل بينهم طفلين وفقا لمصادر طبية فلسطينية، الخميس.

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وتشن إسرائيل غارات جوية يوميا على رفح، حيث نزح أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى الجنوب. 

وتقول سعاد البوبو والتي فقدت زوجها: "في منتصف الليل، جهز الجميع أسرتهم للنوم. وبعد دقائق قليلة، استهدفنا بالقصف. استيقظت على الركام المتساقط فوقي وفوق أطفالي. رأيت أقدامهم عالقة في الركام ولم أتمكن من إخراجها، لكن الله نجاهم وإصاباتهم طفيفة، إلا أن والدهم وجدهم وعمه وابن عمهم استشهدوا".

ويستعد الجيش الإسرائيلي لهجوم بري على رفح بالرغم من التحذيرات الدولية والأممية من كارثة إنسانية.

أعلنت وزارة الصحة في غزة الخميس أن 43 فلسطينيا قتلوا وأصيب 64 آخرون في قصف جوي للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وبحسب الوزارة، فقد قضى 34305 فلسطيني وأصيب 77293 آخرين في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

المصادر الإضافية • أ ب

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