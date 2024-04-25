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نقاش سري في إسرائيل.. مخاوف من اعتقال نتنياهو وغالانت وهاليفي بمذكرات من محاكم دولية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو Copyright Abir Sultan/ABIR SULTAN
Copyright Abir Sultan/ABIR SULTAN
بقلم:  يورونيوز
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أجرت السلطات الأمنية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، اجتماعات سرية في مقر الأمن الوطني، لمناقشة احتمال إصدار مذكرات اعتقال خلال الأيام المقبلة بحق مسؤولين كبار في إسرائيل.

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وبحسب المعلومات والمؤشرات المتوفرة لدى كبار المسؤولين، هناك احتمال أن تكون أوامر الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي.

وكجزء من المباحثات، تم الاتفاق على عدد من الخطوات الفورية التي يتعين على إسرائيل اتخاذها.

وكخطوة استباقية، سيجري رئيس الوزراء نتنياهو محادثات اليوم مع نظرائه من هولندا وجمهورية التشيك والنمسا، تزامنًا مع ضغوط كبيرة على الحكومة الأمريكية للتدخل في الأمر.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن هذه الخطوة، في حال تنفيذها، "تذكرنا بالإجراءات المتخذة ضد روسيا وبوتين".

وأضافوا أنه من المتوقع أن تركز المحكمة على صناع السياسة وليس على صغار الجنود على أرض المعركة.

في غضون ذلك، سيجتمع مجلس الوزراء السياسي الأمني (الكابينيت) اليوم الخميس للتباحث حول الموضوع عينه.

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