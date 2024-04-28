رواية "قناع بلون السماء" لأسير فلسطيني تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر"

بقلم: يورونيوز

فازت رواية "قناع بلون السماء" للكاتب باسم خندقجي، الأسير في السجون الإسرائيلية الأحد بالجائزة العالمية للرواية العربية ("بوكر") في دورتها السابعة عشرة في أبوظبي.

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ولد الروائي خندقجي في مدينة نابلس، عام 1983. ودرس الصحافة والإعلام في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، اعتقل في العام 2004 حين كان يبلغ من العمر 21 عاما حيث أكمل تعليمه الجامعي بالانتساب من داخل السجون الإسرائيلية.

وأكمل خندقجي تعليمه الجامعي من داخل السجن عن طريق الانتساب بجامعة القدس حيث كانت رسالته عن الدراسات الإسرائيلية في العلوم السياسية.

واختارت لجنة التحكيم الرواية الفائزة من بين 133 رواية ترشحت ونُشرت في عام 2022 / 2023.

كتب خندقجي مجموعات شعرية، وثلاث روايات من بينها طقوس المرة الأولى (2010) وأنفاس قصيدة ليلية (2013).

وأطلقت الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2007 في أبوظبي.