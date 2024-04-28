EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader
مباشر
EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
آخر الأخبار

Trending

Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

فيديوهات
عرض المزيد

تغطية خاصة

Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

رواية "قناع بلون السماء" لأسير فلسطيني تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر"

صورة لغلاف الرواية الفائزة للأسير الفلسطيني باسم خندقجي
صورة لغلاف الرواية الفائزة للأسير الفلسطيني باسم خندقجي Copyright صورة لغلاف الرواية الفائزة للأسير الفلسطيني باسم خندقجي
Copyright صورة لغلاف الرواية الفائزة للأسير الفلسطيني باسم خندقجي
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

فازت رواية "قناع بلون السماء" للكاتب باسم خندقجي، الأسير في السجون الإسرائيلية الأحد بالجائزة العالمية للرواية العربية ("بوكر") في دورتها السابعة عشرة في أبوظبي.

اعلان

ولد الروائي خندقجي في مدينة نابلس، عام 1983. ودرس الصحافة والإعلام في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، اعتقل في العام 2004 حين كان يبلغ من العمر 21 عاما حيث أكمل تعليمه الجامعي بالانتساب من داخل السجون الإسرائيلية. 

وأكمل خندقجي تعليمه الجامعي من داخل السجن عن طريق الانتساب بجامعة القدس حيث كانت رسالته عن الدراسات الإسرائيلية في العلوم السياسية.

واختارت لجنة التحكيم الرواية الفائزة من بين 133 رواية ترشحت ونُشرت في عام 2022 / 2023.

كتب خندقجي مجموعات شعرية، وثلاث روايات من بينها طقوس المرة الأولى (2010) وأنفاس قصيدة ليلية (2013).

وأطلقت الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2007 في أبوظبي.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

المطبخ المركزي العالمي يعلن استئناف عملياته في غزة بعد نحو شهر من مقتل موظفيه السبعة بقصف إسرائيلي

يديعوت أحرونوت: نتنياهو وحكومته كالسحرة الذين باعوا للإسرائيليين أوهام تحرير الرهائن وهزيمة حماس

فيلم "أميرة" في قلب معركة افتراضية.. تشويهٌ لقضية أسرى فلسطين أم عمل فني صرف؟

دولة الإمارات العربية المتحدة أدب إسرائيل أسرى جائزة