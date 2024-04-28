السودان يدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة الاثنين لبحث "عدوان الإمارات"

بقلم: يورنيوز

تتهم الخرطوم أبو ظبي بتقديم الدعم لقوات الدعم السريع التي تخوض منذ أكثر من عام قتالًا عنيفًا ضد قوات الجيش الحكومي بقيادة عبد الفتاح البرهان ـ اتهامات ترفضها الإمارات رفضًا قاطعًا.

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قالت وكالة السودان للأنباء (سونا)، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد الإثنين جلسة بخصوص "العدوان الإماراتي على السودان". ونقلت الوكالة عن المندوب السوداني الدائم لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، قوله بأن المجلس "استجاب لطلب السودان بعقد اجتماع خاص لمناقشة الموضوع."

واندلع في السودان قبل أكثر من عام قتال عنيف بين قوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، الذي يعتبر الحاكم الفعلي للسودان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، الملقب بـ"حميدتي".

وفي رسالة وجهها مندوب السودان إلى رئيسة مجلس الأمن الحالية، فنيسا فرازير، قال المندوب إن "دعم الإمارات لميلشيا الدعم السريع الإجرامية التي شنت الحرب على الدولة والمواطنين يجعل الإمارات شريكة في كل جرائمها وفظائعها بما تترتب عليه من مسؤولية دولية وفقًا لأحكام القانون الدولي".

وكان المندوب الإماراتي في الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، قد بعث رسالة في 22 نيسان/ أبريل إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي، رفض فيها "رفضًا قاطعًا الادعاءات التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان، والتي لا أساس لها من الصحة، وتتعارض مع العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا، ويبدو للأسف أن هذه ليست أكثر من مجرد محاولة لصرف الانتباه عن الصراع وعن الحالة الإنسانية المتدهورة الناجمة عن استمرار القتال."

وأضاف المندوب الإماراتي: "إن كافة الادعاءات المتعلقة بتورط الإمارات العربية المتحدة في أي شكل من أشكال العدوان أو زعزعة الاستقرار في السودان، أو تقديمها لأي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي أو سياسي لأي فصيل في السودان هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها".

وقالت الأمم المتحدة يوم الجمعة، إن قوات الدعم السريع تحاصر مدينة الفاشر، العاصمة الإقليمية الوحيدة التي لم تسيطر عليها في إقليم دارفور غربي البلاد، محذرة من أن أي هجوم سيكون له "عواقب مدمرة" على سكان المدينة البالغ عددهم 800 ألف نسمة.

وفي الوقت نفسه، قالت الأمم المتحدة إن قوات الجيش السوداني تبدو "أنها تتمركز في مواقعها".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا مجددًا قوات الدعم السريع والقوات الحكومية إلى الامتناع عن القتال في منطقة شمال دارفور حول الفاشر.