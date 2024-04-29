مقتل 3 فلسطينيين على الأقل جراء غارة جوية إسرائيلية على مخيم النصيرات في غزة

بقلم: يورونيوز

قتل 3 فلسطينيين على الأقل جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة، وفقا لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط غزة، وكان من بين الضحايا أم وطفلها البالغ من العمر 9 سنوات. وأصابت غارة إسرائيلية أخرى منزلاً في حي تل السلطان غرب رفح، ما أدى إلى مقتل 3شقيقات.

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يقول مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة، إن الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، انجر عنها أيضا مقتل 22 شخصًا على الأقل، بينهم 6 نساء وخمسة أطفال. وكان الطفل عُمَر البالغ من العمر 5 أيام فقط، واحدًا من الأطفال الذين قتلوا في غارات ليل الأحد وحتى اليوم الإثنين.

وتستمر إسرائيل في شن غارات جوية لا تهدأ على رفح منذ أكثر من ستة أشهر، وتهدد بإرسال قوات برية لاجتياح رفح، زاعمة أنها آخر معقل رئيسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وقد لجأ أكثر من مليون فلسطيني إلى المدينة الواقعة على الحدود المصرية. وقد حثت الولايات المتحدة ودول أخرى إسرائيل على عدم اجتياح رفح خوفًا من وقوع كارثة إنسانية، بعد أن دفع القصف الإسرائيلي المتكرر نحو 80% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى النزوح من منازلهم نحو الجنوب، متسببًا في دمار واسع في العديد من البلدات والمدن، ودفع بأهالي شمال غزة إلى حافة المجاعة.