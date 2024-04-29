بقلم: يورونيوز

كما سيتخلى السياسي البالغ 39 عامًا عن رئاسة حزبه.

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استقال رئيس وزراء اسكتلندا، حمزة يوسف، من منصبه قبل عدة أيام من التصويت على حجب الثقة عن حكومته.

واستقال يوسف، الذي تعرض حزبه الوطني الاسكتلندي للضعف بسبب فضيحة تمويل الحملات الانتخابية والانقسامات بشأن حقوق "المتحولين جنسياً"، من منصبه بعد فشله في التوصل إلى اتفاق مع حزب قومي منشق كان من الممكن أن يمنحه مقعده الوحيد الأغلبية في البرلمان الإقليمي المتنقل في اسكتلندا.

وقال يوسف للصحفيين: "بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع في التفكير في ما هو الأفضل لحزبي والحكومة والدولة التي أقودها، خلصت إلى أن إصلاح علاقتنا عبر الانقسام السياسي لا يمكن أن يتم إلا مع شخص آخر على رأس السلطة".

وأضاف "لقد أبلغت السكرتير الوطني للحزب الوطني الاسكتلندي بنيتي التنحي عن منصب زعيم الحزب".